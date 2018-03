Euro de natation – Kimberly Buys se qualifie pour l’Euro de Glasgow sur 50m papillon

Kimberly Buys a validé son ticket pour l’Euro de natation en grand bassin de Glasgow (3-9 août) grâce à un temps de 26.45 sur le 50 mètres papillon réalisé dimanche à l’Antwerp Diamond Swimming Race. La nageuse du BRABO a nagé deux centièmes plus vite que le minima fixé (26.47) par la Fédération belge de natation (FRBN). Son record personnel sur la distance est de 25.70, réalisé aux derniers Mondiaux grand bassin à Budapest.

Ce sera la 6e participation à l’Euro grand bassin pour Buys, 28 ans, après celles de Budapest (2006 et 2010), Eindhoven (2008), Berlin (2014) et Londres (2016).

Outre Buys, Valentine Dumont (200 et 400m libre), Fanny Lecluyse (50 et 200m brasse) et Louis Croenen (200m papilon) ont aussi réussi les critères pour les prochains championnats d’Europe.

Source: Belga