Elections législatives en Italie – Ouverture des bureaux de vote pour des législatives à l’issue incertaine

Les bureaux de vote ont ouvert dimanche à 7h00 en Italie pour des élections dont l’issue est incertaine, entre poussée de la droite et montée des populismes, avec Silvio Berlusconi appelé à jouer de nouveau un rôle de premier plan. Les bureaux de vote ont ouvert à 07h00 et le resteront jusqu’à 23h00. Tous les électeurs doivent élire 630 députés via un bulletin rose. Ceux qui ont plus de 25 ans recevront aussi un bulletin jaune pour choisir les 315 sénateurs.

Compte tenu de la complexité du nouveau système électoral, qui combine scrutin proportionnel et majoritaire, les sondages de sortie des urnes ne donneront qu’une indication du rapport de forces: il faudra attendre tard dans la nuit de lundi pour avoir une indication de la composition du futur Parlement.

Samedi encore, nombre d’électeurs se montraient indécis ou amers, au terme d’une campagne dominée par les questions liées à l’immigration, l’insécurité ou la faiblesse de la reprise économique en Italie.

Plus de 46 millions d’Italiens sont appelés à voter. Ceux de Belgique ne devront pas se rendre dans un bureau de vote ce dimanche. Car pour les Italiens de l’étranger, le scrutin s’est fait par correspondance, au moyen d’un bulletin préalablement reçu par courrier postal. Le vote s’est clôturé le 1er mars à 16h00 et les bulletins ont été renvoyés en Italie pour le dépouillement.

