Elections législatives en Italie – L’affluence grimpe à près de 60% à 19h00

Près de six électeurs italiens sur dix avaient déjà voté à 19h00 à l’occasion des élections législatives, selon les chiffres du ministère de l’Intérieur. Le taux de participation affiche 58,5%. Les bureaux de vote seront fermés à 23h00. L’affluence est donc en légère hausse par rapport au référendum sur les réformes constitutionnelles de décembre 2016, lorsque 57,2% des électeurs avaient exprimé leur vote à 19h00. Au final, le taux de participation avait dépassé les 65%, contre 75% lors des dernières législatives en 2013.

Le taux de participation varie fortement selon les régions. Il dépasse notamment les 60% dans plusieurs régions du Nord, en Emilie-Romagne, Ombrie, Lombardie, Toscane ou encore en Vénétie. Il reste par contre sous les 50% en Sicile et en Calabre, situées dans le Sud de l’Italie.

Les bureaux de vote ont ouvert à 7h00 et seront fermés à 23h00. Les premiers sondages de sortie des urnes seront publiés dans la foulée.

Source: Belga