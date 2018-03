ATP Acapulco – Del Potro s’impose en finale face à Anderson

L’Argentin Juan Martin del Potro (ATP 9) a remporté samedi le tournoi ATP-500 d’Acapulco, disputé sur surface dure et doté de 1.642.795 dollars en s’imposant en deux sets, deux fois 6-4, face au Sud-Africain Kevin Anderson (ATP 8). La rencontre a duré 1 heure et 30 minutes. Del Potro qui n’avait plus gagné de tournoi ATP-500 depuis 2013 à Bâle en Suisse, a ainsi décroché son 21e titre à l’ATP et son premier sur le dur mexicain.

Cette finale qui s’annonçait comme un gros duel de services, a rapidement tourné à l’avantage de l’Argentin de 29 ans.

Ce dernier est en effet parvenu à déstabiliser son adversaire en glissant de nombreux coups slicés sur le revers, poussant régulièrement Anderson à la faute.

« J’ai essayé de jouer intelligemment du fond du court », a expliqué après coup Del Potro, qui a décroché le premier set sur un ace à 209 km/h, en 54 minutes.

Au second, l’Argentin a poursuivi la même tactique, faisant régulièrement craquer le géant Sud-Africain de 2,03 mètres par ses longs revers slicés, puis changeant de rythme avec de puissantes accélérations en coup droit.

A 1-1, Anderson s’est jeté vers le filet mais surpris par un lob, il a chuté lourdement. Il a fait appel au kiné et a repris le jeu, mais a cédé son jeu de service.

Jouant désormais avec un bandage au genou gauche, Anderson a été incapable de reprendre l’initiative face à un adversaire, solide et calme. C’est la seconde fois qu’il perd en finale à Acapulco, après sa défaite en 2014 contre Grigor Dimitrov.

« Je veux vraiment gagner ce tournoi. C’est avec joie que je reviendrai », a-t-il déclaré sur le court central à l’issue du match.

Après cette victoire, Del Potro devient le deuxième Argentin à inscrire son nom au palmarès après Juan Ignacio Chela en 2007.

« Cela a été une superbe semaine, la chance m’a accompagné tout du long », a commenté Del Potro à l’issue de la partie.

Il aura en effet accroché pas moins de trois joueurs du top 10 ATP à son tableau de chasse: Anderson (8e), Alexander Zverev (5e) et Dominic Thiem (6e).

« Ce trophée est très spécial, je le mettrai dans un endroit particulier, et avec beaucoup d’amour », a poursuivi l’ancien vainqueur de l’US Open acclamé par la foule, avant de lancer un « Vive le Mexique! Vive l’Argentine! ».

Il a eznsuite rappelé au cours de la conférence de presse qu’en 2015, il avait été « tout près de ne plus pouvoir jouer au tennis » après plusieurs opérations chirurgicales.

Source: Belga