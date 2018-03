L’acceptation de soi passe aussi par le nez

Le mouvement « Body-posi » (ou acceptation de son corps) vise à encourager l’estime de soi et pourrait constituer la principale tendance beauté de la décennie. La partie du corps qui reçoit cette fois toute l’attention des réseaux sociaux est… le nez.

Les grands nez font l’objet d’une campagne virale sur les réseaux sociaux depuis que la journaliste britannique Radhika Sanghani a lancé le mouvement #sideprofileselfie dans un article pour Grazia.

Expliquant qu’elle avait « toute sa vie évité les photos la montrant de profil », Sanghani propose un hashtag encourageant les femmes à publier des selfies montrant leur nez de profil. Grec, crochu, bossu ou délicat, ils apparaissent dans toute leur splendeur. Un vrai pied de nez au diktat de la chirurgie esthétique et de la retouche numérique.

Breaking the big nose taboo with my new campaign on the #sideprofileselfie!! Let’s stop hating our noses for not being tiny, little snubs and learn to love them by sharing a #sideprofileselfie https://t.co/2WpuNQmqmY pic.twitter.com/hL6mZmYEwZ

— Radhika Sanghani (@radhikasanghani) February 20, 2018