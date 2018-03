WGC – Pieters reste dans le coup au Championnat du Mexique

Thomas Pieters a perdu une place et pointe à la 14e place partagée après le deuxième tour du Championnat du Mexique (10 millions de dollars), première épreuve comptant pour le Championnat du monde de golf (WGC), disputée vendredi sur le parcours de Chapultepec à Mexico. L’Anversois de 26 ans, qui a débuté par la seconde moitié du parcours, a rendu une carte de 68 coups, 3 sous le par, grâce à 4 birdies pour un seul bogey. Avec 137 coups après deux journées, il compte 6 longueurs de retard sur le surprenant leader Shubhankar Sharma. L’Indien, 75e mondial, a rendu une carte de 66 et devance de deux coups, avec un total de 131, l’Américain Xander Schauffele et les Espagnols Rafa Cabrera Bello et Sergio Garcia.

Le N.2 mondial, l’Espagnol Jon Rahm, a rétrogradé à la 20e place avec un total de 138, à sept longueurs du leader, tandis que l’Américain Dustin Johnson, en tête du classement mondial et vainqueur de l’épreuve en 2017, est passé de la 13e à la 5e place (135).

Le Championnat du Mexique est la première des quatre épreuves comptant pour le Championnat du monde qui sont parmi les tournois les mieux dotés du circuit professionnel après les tournois du Grand Chelem.

– Classement après le 2e tour

1. Shubhankar Sharma (Ind) 131 (65-66)

2. Xander Schauffele (USA) 133 (65-68)

. Rafa Cabrera Bello (Esp) 133 (66-67)

. Sergio Garcia (Esp) 133 (68-65)

5. Louis Oosthuizen (AfS) 135 (64-71)

. Brian Harman (USA) 135 (68-67)

. Brendan Steele (USA) 135 (69-66)

. Pat Perez (USA) 135 (68-67)

. Dustin Johnson (USA) 135 (69-66)

. Bubba Watson (USA) 135 (69-66)

. Kiradech Aphibarnrat (Tai) 135 (66-69)

…

14. Thomas Pieters (BEL) 137 (69-68)

