« Plus de 8.000 filles en Belgique risquent une mutilation génitale »

En Belgique, 17.273 femmes vivent vraisemblablement avec une mutilation génitale, affirme samedi De Standaard sur base d’une enquête de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes. En outre, 8.644 autres risquent de subir le même sort, soit quatre fois plus qu’il y a dix ans, s’inquiète l’institution fédérale. La hausse du phénomène est liée au flux migratoire et à la naissance en Belgique de filles originaires de pays où l’excision est courante, tels que la Guinée, la Somalie, l’Egypte, l’Ethiopie ou la Côte d’Ivoire.

Sur les 25.000 femmes ou filles concernées au total, plus de 9.000 sont mineures.

Source: Belga