Mondiaux de cyclisme sur piste – Jolien D’hoore et Shari Bossuyt 12e de l’américaine, l’or pour les Britanniques

Jolien D’hoore et Shari Bossuyt ont terminé à la 12e place de la course à l’américaine (Madison) dames, samedi aux championnats du monde de cyclisme sur piste à Apeldoorn, aux Pays-Bas. Ce sont les Britanniques Katie Archibald et Emily Nelson qui se sont imposées, devant les Néerlandaises Kirsten Wild et Amy Pieters. Le duo italien composé de Letizia Paternoster et Maria Confalnieri a pris la troisième place. Shari Bossuyt, 17 ans, remplaçait Lotte Kopecky, qui avait déclaré forfait vendredi en raison d’une blessure au coude causée par une chute à l’entraînement il y a deux semaines.

Jolien D’hoore et Lotte Kopecky avaient été sacrées championnes du monde de l’américaine l’année passée à Hong Kong.

Cette semaine à Apeldoorn, Jolien D’hoore a remporté la médaille d’argent dans l’épreuve du scratch mercredi. Lotte Kopecky a quant à elle pris la 7e place de l’omnium dames vendredi.

Source: Belga