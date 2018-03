Mondiaux d’athlétisme en salle – Eline Berings éliminée en demi-finales du 60 m haies

Tweet on Twitter

Eline Berings a été éliminée en demi-finales du 60 m haies dames des championnats du monde d’athlétisme en salle, samedi à Birmingham. La Gantoise, qui s’est élancée du couloir 1, a terminé 6e de la troisième demi-finale en 8.14. Les deux premières de chaque demi-finale et les deux meilleurs chronos parmi les athlètes restantes sont qualifiées pour la finale, prévue samedi à 21h55. Eline Berings, 31 ans, s’était qualifiée pour les demi-finales en terminant quatrième de sa série en 8.20, le 23e chrono des demi-finalistes.

En cinq participations aux Mondiaux indoor, la hurdleuse belge, championne d’Europe du 60 m haies en 2009 à Turin, a toujours atteint les demi-finales, en 2008 à Valence, en 2010 à Doha et en 2014 à Sopot, et elle s’était hissée en finale en 2012 à Istanbul, terminée en 5e position.

Source: Belga