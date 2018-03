Les Belges à l’étranger – Thomas Meunier et le PSG enchaînent face à Troyes

Tweet on Twitter

Le Paris Saint-Germain a enchaîné une sixième victoire de rang en championnat en battant Troyes 0-2 samedi lors de la 28e journée de Ligue 1. Confirmé dans le onze de départ sur le flanc droit du PSG, Thomas Meunier a disputé toute la rencontre. Privé de Neymar, Kylian Mbappé et Marquinhos, Unaï Emery a fait reposer plusieurs titulaires en vue du huitième aller retour de Ligue des Champions de mardi face au Real Madrid (aller 3-1). Edinson Cavani, Javier Pastore et Marco Verratti ne figuraient dès lors pas sur la feuille de match. Dani Alves est quant à lui monté au jeu en deuxième période.

C’est donc Angel Di Maria qui s’est chargé de donner l’avance à son équipe d’un petit ballon piqué qui a surmonté le gardien adverse (47e). Le jeune Christopher Nkunku, 20 ans, s’est ensuite chargé d’assurer la victoire (77e).

Au classement de Ligue 1, Paris caracole en tête avec 74 point, 14 de plus que Monaco.

– Turquie –

Le Galatasaray de Jason Denayer n’a fait qu’une bouchée de Karabukspor (0-7). Le défenseur des Diables rouges, touché au fessier, n’était pas présent. Le ‘Gala’ est premier du championnat avec 50 points à égalité avec Basaksehir.

