Les Belges à l’étranger – La Lazio de Jordan Lukaku battue in extremis par la Juventus

La Juventus a attendu les arrêts de jeu pour porter une estocade victorieuse à la Lazio de Jordan Lukaku samedi au stadio olimpico de Rome lors de la 27e journée de Serie A. Un but de Paulo Dybala à la 90e+3 a permis aux champions d’Italie de s’imposer 0-1 et d’engranger trois points importants pour la course au titre. Titulaire sur le flanc gauche, Lukaku a disputé toute la rencontre. La Juventus ne retiendra probablement que les trois points dans cette rencontre avare en émotions. La frappe en tacle dans la lucarne de Dybala en toute fin de match ne rassure pas pleinement les ‘Bianconeri’ avant le huitième de finale retour de Ligue des Champions face à Tottenham et ses Belges mercredi (aller 2-2).

La Lazio, éliminée en demi-finale de Coupe d’Italie aux tirs au but face à Milan mercredi, termine la semaine de la plus mauvaise des manières et pourrait se faire ravir sa troisième place au classement à l’issue de cette 27e journée. En cas de victoire, la Roma (50 points) et l’Inter (51 pts) pourraient en effet passer devant les ‘Biancocelesti’ (52 pts).

Samedi soir à 20h45, le Napoli de Dries Mertens reçoit la Roma de Radja Nainggolan et pourrait prendre quatre points d’avance sur la Juventus (NDLR: qui doit rejouer un match face à l’Atalanta).

Source: Belga