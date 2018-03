Explosion à Liège – Le bâtiment sera démoli; 15 personnes doivent être relogées

Tweet on Twitter

L’explosion survenue samedi après-midi au 2e étage d’une maison de la rue Grétry, dans le centre de Liège, a provoqué la chute d’une partie de la façade de l’habitation qui devra être démolie, a indiqué la police de Liège. L’explosion, sans doute due au gaz, a eu lieu vers 16h45. Le feu a été assez rapidement maîtrisé.

« Vu l’ampleur des dégâts, le plan disciplinaire a été activé afin d’avoir des forces supplémentaires sur le terrain », a déclaré Luc Scevenels. Selon ce dernier, 2 personnes ont été légèrement blessées dans l’explosion. « Elles ne présentent pas de graves brûlures. Elles ont été transportées à l’hôpital Saint-Joseph », a-t-il assuré.

Le Service de la Sécurité et de la Salubrité Publique s’est également rendu sur place. « Le bâtiment est instable et va devoir être démoli », a-t-on appris auprès de la police de Liège. « Des vérifications sont en cours pour les habitations des numéros 29 à 33. Une quinzaine de personnes vont devoir être relogées par les services de la Ville », selon les forces de l’ordre.

Samedi soir, la rue Grétry restait fermée à la circulation dans les deux sens entre le pont du Longdoz et la rue Libotte.

Source: Belga