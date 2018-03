ATP Indian Wells – David Goffin forfait pour le premier Masters 1000 de l’année

David Goffin, 7e joueur du monde, a déclaré forfait pour le Masters 1000 d’Indian Wells, tournoi de tennis qui débutera en Californie le 8 mars. Blessé à l’œil depuis le tournoi de Rotterdam, il ne figure plus dans la liste des joueurs engagés sur cette épreuve jouée sur dur et dotée de 7.972.535 dollars. Il avait déjà été contraint de renoncer à l’Open de Marseille la semaine dernière. Le Liégeois, 27 ans, pourrait toutefois disputer le Masters 1000 de Miami, qui aura lieu dans la foulée d’Indian Wells. Il devrait également pouvoir tenir son rang pour le quart de finale de la Coupe Davis contre les Etats-Unis, prévu à Nashville du 6 au 8 avril.

En 2016, Goffin avait atteint le dernier carré du prestigieux tournoi américain, battu par le Serbe Novak Djokovic, futur vainqueur. La saison dernière, il n’était pas parvenu à aller plus loin que les huitièmes de finale, s’inclinant devant l’Australien Nick Kyrgios.

Le forfait de ‘la Goff’ vient s’ajouter à ceux de l’Espagnol Rafael Nadal, 2e joueur mondial et blessé à la jambe, Djokovic, Andy Murray ou encore Stan Wawrinka.

Source: Belga