ATP Acapulco – Del Potro écarte facilement Alexander Zverev et défiera Anderson en finale

Juan Martin Del Potro est sorti vainqueur du duel de la journée, vendredi au tournoi de tennis ATP 500 d’Acapulco. L’Argentin, 9e joueur mondial, a battu assez facilement l’Allemand Alexander Zverev (ATP 5/N.2) en deux sets, 6-4, 6-2, après 1h31 de match. Finaliste à Auckland en début de saison, Del Potro confirme son retour au premier plan. Longtemps écarté des courts après une opération au poignet et retombé au-delà de la 1000e place en 2016, la ‘Tour de Tandil’ aura l’occasion de décrocher un 21e titre en carrière, le premier depuis celui acquis à Stockholm en octobre 2017.

Plus tôt dans la journée, le Sud-Africain Kevin Anderson, 8e mondial, avait déjà validé son ticket pour la finale au terme d’un âpre duel contre l’Américain Jared Donaldson (ATP 59). Anderson, tête de série N.5, s’est finalement imposé 6-3, 4-6 et 6-3 après 2h21, retrouvant la finale du tournoi mexicain après une défaite en 2014. Finaliste de l’US Open 2017, Anderson connait un très bon début de saison. Il a d’abord été en finale du tournoi de Pune avant de remporter celui de New York.

Del Potro part largement favori dans la lutte pour le titre, lui qui n’a jamais perdu en 6 confrontations face au grand serveur de 2m03, toutes disputées sur surface dure.

Source: Belga