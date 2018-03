Un sportif flamand sur quatre a été confronté à de la corruption

Tweet on Twitter

Il ressort d’une enquête menée par l’Université de Gand (UGent) auprès de 614 sportifs flamands – essentiellement amateurs, mais aussi professionnels -, qu’un athlète sur quatre a déjà été confronté à des tentatives ou des pratiques de corruption ou de trucage de matchs, écrivent vendredi Het Nieuwsblad, Het Belang van Limburg et la Gazet van Antwerpen. Truquer la compétition semble plus fréquent dans le football: 32,6% des sportifs sondés ont déjà eu affaire à des pots-de-vin. Le professeur Els De Waegeneer a également interrogé des tennismen et des joueurs de badminton pour cette enquête.

Dans 90% des cas, les sportifs trichent pour forcer une promotion ou éviter une dégradation. Deux pour cent des personnes interrogées ont lié leur triche aux paris. Les sportifs ont touché en moyenne entre 100 et 500 euros pour truquer les matchs.

Source: Belga