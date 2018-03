Mondiaux de cyclisme sur piste – Lotte Kopecky, blessée au coude, ne défendra pas son titre de l’américaine

Lotte Kopecky, blessée au coude, ne pourra pas défendre son titre mondial dans la course à l’américaine, qu’elle devait disputer avec Jolien D’hoore, samedi aux championnats du monde de cyclisme sur piste à Apeldoorn, aux Pays-Bas, a annoncé vendredi la fédération belge de cyclisme. C’est Shari Bossuyt qui remplacera Lotte Kopecky. Lotte Kopecky s’était blessée en chutant à l’entraînement chez elle à Rumst il y a deux semaines. Elle ne souffre que de sévères ecchymoses, mais à tout de même renoncé à disputer l’américaine. « Jolien et moi avons attendu jusqu’au dernier moment avant de prendre une décision. Bonne chance à Shari Bossuyt! », a déclaré Lotte Kopecky sur Twitter. Si elle a renoncé à l’américaine, Kopecky est toujours en lice dans l’omnium, qu’elle a débuté vendredi.

Jolien D’Hoore et Lotte Kopecky avaient décroché le titre mondial dans la course à l’américaine (ou Madison) l’an dernier à Hong Kong. La Belgique avait d’ailleurs décroché 4 médailles avec aussi l’argent dans la course aux points pour Kenny De Ketele, le bronze dans la course à l’Américaine pour Moreno De Pauw et Kenny De Ketele ainsi que le bronze pour Nicky Degrendele en keirin.

Cette année à Apeldoorn, Jolien D’hoore a remporté la médaille d’argent dans l’épreuve du scratch mercredi.

Source: Belga