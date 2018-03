Mondiaux d’athlétisme en salle – Thompson, Ta Lou et Schippers en finale du 60 m, mais le meilleur chrono est pour Ahouré

Tweet on Twitter

Les favorites du 60m dames ont répondu présent, vendredi, à l’Arena de Birmingham. La Jamaïcaine Elaine Thompson, l’Ivoirienne Marie-Josée Ta Lou et la Néerlandaise Dafne Schippers se sont toutes les trois qualifiées pour la finale des Mondiaux en salle. Le meilleur chrono des demi-finales a cependant été réalisé par une autre Ivoirienne, Murielle Ahouré (7.01). Viennent ensuite Thompson (7.07), Ta Lou (7.08) et Schippers (7.09). Le plateau de la finale est complété par la Suissesse Mujinga Kambundji (7.10), la Jamaïcaine Remona Burchell (7.15), la Trinidadienne Michelle-Lee Ahye (7.15) et la Française Carolle Zahi (7.17). La tenante du titre, l’Américaine Barbara Pierre n’est pas présente à Birmingham.

La finale est programmée vendredi à 22h38 (heure belge).

Source: Belga