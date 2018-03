L’IDEA a inauguré la station d’épuration de Feluy

L’intercommunale IDEA a inauguré vendredi la station d’épuration d’eau de Feluy. Le nouvel équipement est d’une capacité de 5.000 équivalent-habitants (EH).

La nouvelle station inaugurée par le ministre wallon de l’Environnement, Carlo Di Antonio, traitera les eaux usées des habitants des entités de Feluy et Arquenne sur la commune de Seneffe, deux entités situées dans le sous-bassin du ruisseau de la Samme.

La mise en service de cette station s’inscrit dans le cadre des programmes d’investissements visant à équiper les agglomérations d’installations de collecte et de traitement des eaux usées. Des stations d’épuration ont déjà été finalisées il y a peu dans la zone IDEA, notamment à Hennuyères, Godarville et Sirault; d’autres projets sont déjà programmés sur le territoire du Cœur du Hainaut, notamment à Casteau, Angre et Fayt-Le-Franc.

L’Intercommunale IDEA de Mons-Borinage-Centre est active tout au long du cycle de l’eau sur un territoire de 25 communes réparties sur cinq sous-bassins hydrographiques, de la Haine, la Senne, la Dendre, la Sambre et l’Escaut-Lys. L’intercommunale exploite actuellement 31 stations d’épuration représentant au total une capacité d’épuration de plus de 500.000 EH. En 2017, IDEA a épuré plus de 45 millions de mètres cubes d’eaux usées avant un rejet vers le milieu naturel via ses installations.

Les différents programmes d’investissement budgétisaient depuis 2000 un investissement de près de 2.000 millions euros rien que dans l’assainissement en Région wallonne dont près de 190 millions d’euros dans la zone IDEA.

Source: Belga