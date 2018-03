Forte diminution des émissions de polluants dans la zone à basse émission d’Anvers

La mise en place d’une zone basse émission dans le centre-ville d’Anvers il y a un an a entraîné une forte diminution de l’émission de polluants comme la suie, les oxydes d’azote et les particules fines provenant de la circulation routière. Telle est en tous les cas la conclusion de la Ville d’Anvers d’une étude de l’institut Transport & Mobility Leuven et l’Institut flamand pour la recherche technologique (Vito), qui ont comparé le parc automobile flamand de fin 2016 (avant que ne soit en vigueur la mesure) avec celui qui est passé par la zone en question fin 2017. L’étude se base notamment sur les données techniques des véhicules repérés par les caméras installées dans la zone basse émission. Des statistiques recueillies auprès de la Direction pour l’immatriculation des véhicules. Elle s’appuie aussi sur les données réelles d’émission, et non celles communiquées par les fabricants, et sur les distances parcourues par les véhicules en question.

D’après la Ville d’Anvers, l’émission de suie par les voitures a reculé de 33% durant la période étudiée. Un chiffre dont il faut toutefois déduire le rajeunissement général du parc automobile. L’effet net sur la zone basse émission serait dès lors juste en deçà de 22%.

L’émission d’oxydes d’azote a, elle, baissé de près de 12%, celle de dioxyde d’azote régressant de 8%. Les particules fines de type PM 10 et PM 2,5 ont, de leur côté, connu un recul de 7 et 10%. Il ne s’agit donc pas de mesures de la qualité de l’air dans la zone basse émission, qui sont attendues à l’automne, précise encore la Ville d’Anvers.

Source: Belga