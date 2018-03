Chutes de neige: l’IRM lance une alerte jaune sur tout le pays

L’Institut royal météorologique lance une alerte jaune sur l’ensemble des provinces du pays à partir de vendredi 10h00 jusque samedi 03h00, indique-t-il vendredi matin. L’IRM prévoit des chutes de neiges sur tout le pays, qui pourront parfois se transformer en pluie verglaçante sur l’ouest et le sud-ouest. Une couche d’un à deux centimètres de neige est attendue dans le nord-est du pays et localement jusqu’à cinq centimètres ailleurs. L’alerte jaune signifie que l’IRM prévoit des conditions de sol glissant soit à cause de quelques centimètres de neige fraîche, soit à cause de pluies localement verglaçantes. Le déplacement des piétons et des cyclistes peut ainsi être rendu difficile. Le trafic routier peut être ralenti et même devenir dangereux. L’IRM recommande dès lors aux automobilistes de garder des distances de freinage suffisantes et de modérer sa vitesse.

Source: Belga