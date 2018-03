Collectible, le premier salon du design du 21e siècle

Tweet on Twitter

Collectible, un nouveau salon exclusivement consacré au design contemporain de collection du 21e siècle, se tiendra du 8 au 11 mars, au sein du bâtiment Vanderborght à Bruxelles.

Collectible réunira des galeries et des designers internationaux, sélectionnés par un comité composé de quatre personnalités renommées dans le milieu du design, à savoir Jan Boelen, Tony Chambers, Maria Cristina Didero et Pascale Mussard.

Les exposants sont originaires de Belgique, de France, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, d’Italie, des Etats-Unis, de Russie, de Suisse, ou encore du Danemark.

« Aujourd’hui, parmi les pièces de design de collection proposées à Paris, Londres, Bâle ou Miami, et dont les prix rivalisent avec ceux des autres œuvres d’art contemporain, on trouve essentiellement des créations du milieu du 20e siècle, des pièces vintage ou de design historique », estiment Clélie Debehault et Liv Vaisberg, fondatrices du salon.

Uniquement des créations récentes

« Les visiteurs de Collectible se verront exclusivement proposer des créations récentes, uniques ou en éditions très limitées ». Les organisatrices ont eu à cœur d’inviter de jeunes designers, remarqués pour leur singularité.

Elles souhaitent briser les codes traditionnels des foires de design en proposant aux visiteurs de s’immerger dans une mise en scène proche d’une exposition d’art où tout serait à vendre. Il est question de faire vivre la foire différemment, en mettant l’accent sur la création.

« Nous souhaitons proposer à un public pointu les nouvelles perspectives en matière de design actuel », continuent les deux fondatrices. L’artiste Richard Venlet concevra pour ce premier salon une intervention scénographique originale.

Il a notamment réalisé celle du Cabinet d’Amis de Jan Hoet en 2016 et celle de l’exposition Le Musée Absent au WIELS, en 2017. Le studio de direction artistique culinaire La Bouche, collectif de designers, d’artistes et de chefs, développera des expériences comestibles en collaboration avec les marbres Van Den Weghe, spécialisés dans le design.