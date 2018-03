Une ruche dans votre maison, une fausse bonne idée ?

Tweet on Twitter

C’est l’invention d’une entreprise Américaine, BEEecosystème est une ruche à installer dans votre maison à la façon d’un tableau. D’après l’entreprise, ce serait le moyen de sauvegarder les abeilles tout en éduquant les gens. Mais plusieurs questions se posent quant aux conditions de vie des abeilles.

En forme d’alvéole et modulable selon la taille de la population, Beeecosystème est une ruche domestique totalement hermétique et donc pouvant être installé à l’intérieur même d’une maison, d’un restaurant, d’un bureau,… Relié à l’extérieur par un tube en plastique. Les abeilles vont et viennent derrière un panneau de plexiglas permettant leur observation. L’idée semble louable au premier abord puisqu’on le sait, la population mondiale d’abeille, essentielle à la bonne marche des écosystèmes, est en chute libre. Mais il est raisonnable de se poser quelques questions sur les conditions de vie des abeilles dans ce genre de ruche.

Sensibles à la lumière

En effet, les abeilles sont des insectes dont le rythme de vie à une grande importance. Normalement, la ruche est plongée dans pénombre quasiment en permanence. Les concepteurs ont ici prévu un système pour occulter la vitre, reste à savoir si les propriétaires penseront à le faire. De plus, au lieu de se poser à l’entrée de la ruche au retour de butinage, elles devront faire le retour à patte le long du tube. On pourrait aussi craindre que finalement, les acquéreurs voient plus dans cette ruche un objet de décoration tendance plutôt qu’un acte écologique.

Le projet à de bons côtés mais d’autres moyens existent notamment en Belgique pour aider les abeilles, par exemple, installer de vrais ruches dans votre jardin ou sur le toit de votre immeuble. Et surement pour un moindre coût, pour Beeecosystème, compté 500 euros pour le modèle de base.