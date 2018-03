Un plan jogging pour Bruxelles sur les rails

Une résolution pour un plan jogging a été votée à l’unanimité. Cette semaine au Parlement bruxellois Cette résolution vise à faciliter la course à pied en ville et à présenter Bruxelles comme un lieu où il fait bon de courir.

C’est le député sp.a Jeff vandamn, soutenu par d’autres députés PS et sp.a, qui est à l’origine de cette proposition. Joggeur régulier lui-même et organisateur d’une course à pied le long du canal depuis plusieurs années, la course en ville est un sujet qui lui tient à cœur. «Ce que je constate, d’une part, c’est que depuis quelques années courir en ville est vraiment devenu populaire et très pratiqué. Mais d’autre part, il y a très peu d’intervention qui facilite la course en ville», explique le député.

Mais pas question de lancer la construction d’une grande infrastructure ou un «stadium», le but du plan est de faciliter la course à pied telle qu’elle se pratique aujourd’hui. Car il le rappelle, courir est le sport le plus abordable. «Il suffit d’avoir une paire de chaussure, et donc courir ne coûte quasi rien et on peut pratiquer quand on veut», avance Jeff Vandamn. Qui voit dans le jogging le meilleur moyen pour faire du sport et ce, peu importe sa classe sociale ou ses capacités financières.

«Mapper» les itinéraires

«Dans ce plan, on demande quatre choses. La première est simplement de ‘mapper’ ce qui existe, indiquer les routes fort utilisées par les coureurs», débute Jeff Vandamn. La deuxième proposition vise de petites infrastructures, comme il en existe dans d’autres villes dans le monde, pour faciliter et rendre plus agréable la pratique du jogging. Par exemple, l’installation de point d’eau et de toilette le long des parcours et dans les lieux prisés par les sportifs. Ou même, comme cela se fait à Houston aux U.S.A, installé des douches ou des casiers dans des points clés de la capitale. «Ce sont des infrastructures qui souvent sont utiles à tous les utilisateurs de la ville et pas seulement aux coureurs», renchérit le député sp.a

Une réflexion globale

Troisièmement, les députés qui portent cette proposition de loi insistent sur le fait d’intégrer dans les questions de l’aménagement public une réflexion systématique autour des joggeurs. Enlever les obstacles, éclairer les parcs la nuit, sécuriser les traversées… «L’idée c’est vraiment que le gouvernement inclut dans chaque réflexion d’aménagement d’espace public une réflexion sur les coureurs en ville, et donc de créer un réflexe dans l’administration», insiste Jeff Vandamn.

Un plus pour Bruxelles

Dernier point, l’élu estime qu’une stratégie de communication autour de la pratique du jogging serait un plus pour la ville. «Bruxelles connaît un nombre incalculable d’événement de course et nous pensons que cela peut être un élément d’attraits national et international pour la mettre en valeur», conclut le député. À noter qu’il n’existe pas de «date de sortie» pour la mise en place de cette résolution. S’inscrivant dans une stratégie globale, ses effets seront perceptibles petit à petit.