Le fisc belge se met en chasse des investisseurs en bitcoins et en cryptomonnaies

Le fisc s’intéresse de plus près aux Belges qui investissent dans les cryptomonnaies. De premiers dossiers ont été ouverts et d’autres pourraient suivre, rapportent De Standaard et Het Nieuwsblad vendredi.

Trois dossiers sont à l’étude et un quatrième dossier a été classé sans suite par l’Inspection spéciale des impôts. Qui spécule sur le marché des cryptomonnaies doit payer 33% de taxes sur les gains dégagés, et les déclarer dans la rubrique « revenus divers » de sa déclaration d’impôt.

Ces règles ont été introduites en fin d’année passée. Mais il est difficile pour l’inspection de les mettre en oeuvre car la gestion des actifs en cryptomonnaies se fait via des plateformes étrangères opaques. Cependant, le fisc a l’intention de renforcer ses contrôles en la matière. « C’est un monde où l’administration fiscale a tout à faire », affirme Francis Adyns, porte-parole du SPF Finances.

Dans le cas des trois enquêtes en cours, les informations fiscales des Belges ont été transmises par une administration étrangère. Mais l’inspection spéciale compte aussi bientôt s’adresser directement aux plateformes boursières pour obtenir des informations sur les Belges.