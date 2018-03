Nouvelle offensive digitale de la SNCB

Dans un vaste plan de digitalisation, la SNCB prévoit d’investir 70 millions d’euros pour que le ticket papier fasse place dans une mesure aussi grande que possible au smartphone, rapportent De Tijd et L’Echo jeudi. Le smartphone est appelé à devenir l’outil pivot pour la vente de tickets et la communication au sein de l’entreprise ferroviaire. Le site internet de la SNCB devrait aussi être rénové de manière à le rendre plus « versatile », de sorte qu’il sera aussi lisible sur ordinateur, tablette ou smartphone.

Le passage du papier au digital pour la vente de tickets est un des plus gros chantiers, dans la mesure où 9% seulement des tickets actuellement vendus par la SNCB le sont en ligne.

Source: Belga