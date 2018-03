Mondiaux d’athlétisme en salle – Lasitskene sacrée sans surprise à la hauteur chez les dames

Maria Lasitskene a confirmé son statut de favorite en dominant la hauteur dames, jeudi, aux Mondiaux d’athlétisme en salle à Birmingham. La Russe Lasitskene, qui participe en tant que « athlète neutre autorisée » (AMA), a dominé le concours, s’imposant avec un saut à 2m01. La tenante du titre, l’Américaine Vashti Cunningham, a pris la deuxième place (1m93). L’Italienne Alessia Trost a décroché le bronze (1m93 également). Championne du monde en salle en 2014 et en plein air en 2015 et 2017, Lasitskene, 25 ans, a vu toutes ses concurrentes manquer leurs trois tentatives à 1m96. Elle a ensuite tenté avec succès un saut à 2m01. Puis, Lasitskene a voulu franchir une barre à 2m07, ce qui lui aurait valu nouveau record personnel (2m04) et, surtout, l’aurait rapprochée du record du monde de la Suédoise Kajsa Bergqvist (2m08). Mais elle a manqué ses trois essais.

Lasitskene s’offre un deuxième titre mondial indoor après Sopot 2014.

C’est déjà le deuxième titre pour les « athlètes neutres autorisés », puisque quelques minutes plus tôt Danil Lysenko avait remporté le concours masculin du saut en hauteur.

Source: Belga