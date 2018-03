Mondiaux d’athlétisme en salle – Danil Lysenko s’offre le premier titre des Mondiaux indoor, la hauteur messieurs

Tweet on Twitter

Danil Lysenko, athlète russe qui concoure sous drapeau neutre, est devenu champion du monde du saut en hauteur en salle messieurs, jeudi, à Birmingham. Lysenko s’est imposé grâce à un saut à 2m36. Le Qatari Mutaz Essa Barshim a dû se contenter de l’argent (2m33). L’Allemand Mateusz Przybylko a décroché le bronze (2m29). Lysenko et Barshim, athlète masculin de l’année 2017 de la Fédération internationale, ont réussi un concours sans faute lors des quatre premiers sauts (2m20, 2m25, 2m29 et 2m33). Ils n’étaient plus que deux à ce moment-là, comme aux Mondiaux en plein air de Londres l’été dernier. Barshim s’était alors imposé.

A 2m36, Barshim a manqué ses trois tentatives. Lysenko n’a pas franchi la barre lors de ses deux premiers essais. La troisième tentative était la bonne pour le Russe qui participe en tant que « athlète neutre autorisé » (ANA). Il s’offre, à 20 ans, un premier sacre international chez les seniors.

Lysenko succède au palmarès à l’Italien Gianmarco Tamberi, sacré à Portland en 2016. Il gagne la première médaille d’or mise en jeu dans ces 17e Mondiaux indoor.

Source: Belga