Droits de douane sur l’acier et l’aluminium – L’UE va « réagir fermement » aux mesures américaines, affirme Juncker

L’Union européenne « va réagir fermement et proportionnellement pour défendre (ses) intérêts », a affirmé jeudi le président de la Commission européenne après l’annonce par Donald Trump de fortes taxes sur les importations d’acier et d’aluminium aux Etats-Unis. « Nous regrettons fortement » cette décision américaine, a déclaré le chef de l’exécutif européen, cité dans un communiqué de presse, ajoutant que la Commission présenterait « dans les prochains jours une proposition de contre-mesures contre les Etats-Unis, compatibles avec les règles de l’OMC, pour rééquilibrer la situation ».

Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi qu’il allait frapper de fortes taxes les importations d’acier et d’aluminium aux Etats-Unis, au risque de provoquer une guerre commerciale avec ses principaux partenaires commerciaux dont la Chine et l’UE.

« Je les promulguerai la semaine prochaine », a-t-il affirmé. Le président américain a évoqué des droits de douane de 25% pour l’acier et de 10% pour l’aluminium sans toutefois spécifier quels pays ils viseront.

Selon M. Juncker, l’initiative américaine semble être « une intervention flagrante pour protéger l’industrie » nationale aux Etats-Unis et « ne pas reposer sur une justification liée à la sécurité nationale ».

« Au lieu d’apporter une solution, cette décision ne peut qu’aggraver les choses », prévient le président de la Commission. « Nous ne resterons pas les bras croisés pendant que notre industrie est frappée par des mesures injustes », a-t-il ajouté.

La commissaire européenne au Commerce, Cecilia Malmström, a elle aussi déploré dans le même communiqué des mesures américaines qui « auront un impact négatif sur les relations transatlantiques et sur les marchés mondiaux ».

Ces mesures « augmenteront les coûts et réduiront le choix des consommateurs américains d’acier et d’aluminium, y compris (pour) les industries qui importent ces produits », a-t-elle estimé.

« L’UE entamera le plus tôt possible des consultations sur le règlement des différends avec les Etats-Unis à Genève », a ajouté Mme Malmström.

« La Commission surveillera l’évolution des marchés et si nécessaire proposera des mesures de sauvegarde compatibles avec l’OMC pour préserver la stabilité du marché de l’UE », a-t-elle précisé.

source: Belga