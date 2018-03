Puigdemont renonce provisoirement à briguer la présidence catalane

Iniciem el camí cap a la independència efectiva de Catalunya

🔴 Ratifico la ferma voluntat de mantenir la legitimitat de la #RepúblicaCatalana votada l'#1oct i ratificada el 27O. Els pròxims dies convocaré els membres del parlament a una reunió solemne per establir el Consell de la República que lideri el camí cap a la independència efectiva. 🔴 Aquesta tarda he demanat al president del Parlament que de manera provisional no presenti la meva candidatura a ser investit president de la Generalitat de #Catalunya. Us anuncio que Junts per Catalunya proposarà al diputat #JordiSánchez com a candidat a la presidència.🔴 Que tothom ho tingui clar: no claudicaré, no renunciaré, no em retiraré davant l'actuació il·legítima dels qui han perdut a les urnes ni davant de l'arbitrarietat dels qui estan disposats, diuen, a pagar el preu d'abandonar l'estat de dret i la justícia per "la unitat de la pàtria". Tinc la plena confiança que guanyarem. Continuem la nostra lluita legal i política fins al final, perquè hi tenim dret.

