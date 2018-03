Un nouveau «Petit Futé» des bières belges relève un renouveau bruxellois et wallon

Selon la nouvelle édition du guide «Le Petit Futé» des bières belges présentée mercredi à Charleroi, Bruxelles et la Wallonie sont en train de refaire leur retard sur le Nord du pays dans leur contribution à l’éclosion de nouvelles brasseries en Belgique.

L’ouvrage constate encore que le pessimisme lié à la disparition des petites brasseries au siècle dernier est révolu.

Alors que les bières belges font plus que jamais parler d’elles, l’édition 2018 du guide met l’accent sur les initiatives brassicoles wallonnes, en Hainaut notamment, et sur le fait que Bruxelles, qui n’a longtemps compté en ses murs que la célébrissime brasserie de gueuze-lambic Cantillon, en compte aujourd’hui près de dix.

Une multitude de micro-brasseurs

L’éclosion récente d’une multitude (près de 300) de «micro, nano, picro» brasseurs entraîne également l’apparition de nouveaux «cavistes» de bières, de cafés et bistrots spécialisés mais aussi la présence, aujourd’hui affirmée, de la bière sur la scène de la gastronomie haut de gamme, relève le guide.

Fort de 17 ans d’existence et d’expérience, celui-ci évoque l’histoire et les productions de la plupart des brasseries belges, se concentre également sur leur fabrication et la gastronomie qui y est liée. Il répertorie encore nombre de musées, festivals, cafés spécialisés, bars à bières, et autres endroits où boire ou se procurer les précieux breuvages. Les plus de 200 pages du Petit Futé décrivent aussi les goûts et arômes de ces breuvages, via une large gamme de dégustations.