Chris Hemsworth pourrait jouer dans le spin-off de « Men in Black »

L’interprète de Thor est en pourparlers avec Sony pour partir à la chasse aux aliens dans le film dérivé de la franchise annoncé pour 2019, révèle Variety.

Après une apparition dans le remake de « SOS Fantômes », Chris Hemsworth pourrait rejoindre la toute nouvelle équipe d’agents du MIB dans le futur spin-off de F. Gary Gray, réalisateur de « Fast and Furious 8 » et « Straight Outta Compton ».

Will Smith et Tommy Lee Jones, héros de la saga originale, ont annoncé qu’ils ne reprendraient pas leurs rôles dans cette nouvelle déclinaison, attendue en salle le 14 juin 2019.

Plus de diversité

Le studio Sony a fait part de son intention d’intégrer « un homme caucasien », « une femme noire » et « un homme plus âgé » au casting du reboot pour plus de diversité.

Récemment à l’affiche du film de guerre « Horse Soldiers », Chris Hemsworth exhibera de nouveau son costume de super-héros en avril prochain dans « Avengers : Infinity War ». Il sera ensuite à l’écran dans le thriller « Bad Times at El Royale » de Drew Goddard face à Jeff Bridges.