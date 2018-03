Quand la neige permet à la police de découvrir des cultures de cannabis

Tweet on Twitter

En Grande-Bretagne, la police de Kingsbridge compte sur les chutes de neige pour découvrir les endroits où les habitants cultivent du cannabis.

De l’autre côté de la Manche, la tempête Emma pourrait aider la police à réaliser des « coups » faciles. Lundi, la police de Kingsbridge, une petite ville du sud de l’Angleterre, a publié sur son compte Facebook la photo du toit d’une maison de rangée sur lequel il n’y avait étrangement aucune accumulation de neige.

Une photo de 2015

Il s’agit en réalité d’une vieille photo datant de février 2015. A l’époque, l’absence de neige sur le toit avait permis à la police de Haarlem, près d’Amsterdam, aux Pays-Bas, de découvrir une plantation de cannabis et d’interpeller le propriétaire des lieux.

Kijk eens in uw wijk naar de daken. Geen sneeuw? Mogelijke #hennepkwekerij. Bel 0900-8844 of anoniem 0800-7000. ^ps pic.twitter.com/X0zFZWEnNp — Politie Delft (@PolDelft) February 5, 2015

En republiant cette photo, la police de Kingsbridge espère profiter des chutes de neige pour réaliser le même genre d’opération. Les autorités ont même demandé un coup de pouce de la part des habitants en écrivant sous la photo : « Si quelqu’un remarque une telle vue, faîtes-le nous savoir ».

Nombreuses réactions

Partagée plus de 2.000 fois, la publication a suscité de nombreuses réactions. Beaucoup d’internautes ont été amusés. D’autres ont été choqués que la police demande aux habitants de faire leur job. Enfin, certains en ont profité pour rappeler à la police que le cannabis était désormais légal dans plusieurs Etats américains et au Canada et qu’ils feraient bien de faire la même chose !