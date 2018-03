Défis sportifs et concerts pour «Le grand défi Télévie»

La trentième édition du Télévie, avec son «Rallye Télévie» intitulé cette année «Le Grand Défi Télévie», aura lieu les 14 et 15 avril prochains, à Charleroi. Au programme, plusieurs défis sportifs et concerts, dont le détail a été présenté jeudi au Spiroudôme.

Comme l’a rappelé un des animateurs du Télévie, Thomas Van Hamme, les 29 éditions précédentes de cette opération caritative ont permis de récolter 173.568.482 euros, destinés à la recherche scientifique, en soutenant 2.251 chercheurs et 2.220 programmes de recherche. Si, il y a trente ans, 80% des enfants atteints d’un cancer en mouraient, plus de 90% des enfants atteints de la «forme commune» de leucémies aiguës guérissent aujourd’hui, a-t-on également rappelé.

Le parc de la Serna, à Ransart, à deux pas de l’aéroport de Charleroi, accueillera cette année le «Grand Défi Télévie», donnant l’occasion à de nombreux animateurs de la chaîne et à des Carolos de prendre part à des challenges divers.

Du sport

Le samedi, 3.000 motards doivent parcourir 110 kilomètres dans la région, avec Jean-Michel Zecca et Jill Vandermeulen, avant un concert de rock. Le dimanche, d’autres activités sportives sont prévues, avec 30 kilomètres de course à pied, et notamment les journalistes Anne Ruwet et Michael Miraglia et, parallèlement, un tournoi de pétanque, avec la participation de Sophie Pendeville et Thomas de Bergeyck. Le dimanche matin encore, Thomas Van Hamme et Sandrine Corman pédaleront de concert, avec d’autres mordus, pour 130 kilomètres à vélo.

Des concerts

Côté concerts, l’après-midi de dimanche verra aussi évoluer, sur le podium Télévie, Quentin Mosimann, Abel Caine et Grandgeorge, Saule et Typh Barrow. Mais dès la soirée de samedi, le Télévie restera fidèle à sa tradition musicale, avec sa soirée du «Grand Défi», et notamment Mister Cover.

Le bourgmestre Paul Magnette et l’échevine des Fêtes Julie Patte ont rappelé à cette occasion la tradition de solidarité de Charleroi, qui avait déjà précédemment accueilli une édition du Télévie. Au-delà du monde associatif, Charleroi participera au défi de cette trentième édition, avec le Sporting de Charleroi, et une épreuve destinée aux amateurs de foot venus marquer des buts contre un gardien fictif. L’aéroport y mettra du sien, avec un «jeu de la valise» demandant aux concurrents de charger correctement une valise de 30 kilos, avec pour enjeux des allers-retours vers Hong-Kong, la Corse et Naples. Enfin, un parcours d’obstacles gonflables mis en place par Air Games sera proposé aux concurrents de ce Télévie.