Jolien D’hoore en argent sur le scratch, les poursuiteurs éliminés en qualifications

Jolien D’hoore a décroché la médaille d’argent dans l’épreuve du scratch mercredi lors de la première journée des championnats du monde de cyclisme sur piste qui se déroule jusqu’à dimanche à Apeldoorn aux Pays-Bas. Jolien D’hoore a cette fois terminé deuxième au terme des 10km autour de la piste. La Néerlandaise Kirsten Wild est championne du monde. La Danoise Amalie Dideriksen a pris la médaille de bronze.

En poursuite par équipes par contre, tant les messieurs que les dames ont pris la 12e place des qualifications et ont été éliminés. Seuls les 8 premiers rejoignent le 1er tour. Avec Robbe Ghys, Lindsay De Vylder, Moreno De Pauw et Kenny De Ketele, la Belgique a signé un chrono de 4:03.367. Le meilleur chrono a été réussi par les Britanniques en 3:55.714.

« Déception. 12e, 2.8 secondes trop lent pour un top 8. Je ne sais pas ce qui s’est passé », a posté Kenny De Ketele sur les réseaux sociaux. « Vendredi la course aux points et dimanche la Madison.. Restons motivés ! » Chez les dames, Lotte Kopecky, Annelies Dom, Saartje Vandenbroucke et Gilke Croket ont fini en 4:33.076 alors que le meilleur temps est à mettre à l’actif des Américaines en 4:18.836.

Jeudi, Moreno De Pauw s’alignera dans l’épreuve du scratch alors que Nicky Degrendele prendra le départ du sprint. Jolien D’hoore et Lotte Kopecky vont défendre samedi leur titre mondial dans la course à l’Américaine (ou Madison) conquis l’an dernier à Hong Kong. Peter Pieters, le sélectionneur néerlandais des pistards belges, espérait pouvoir se mêler à la lutte pour le podium dans toutes les disciplines.

Source: Belga