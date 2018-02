En Albanie, saisie record de 631 kilos de cocaïne cachée dans une cargaison de bananes

Une quantité de 631 kilogrammes de cocaïne venue de Colombie, a été découverte mercredi en Albanie dans une cargaison de bananes, saisie record dans ce pays, carrefour de la drogue en Europe, a annoncé la police. D’une valeur marchande estimée à 180 millions d’euros par la chef de la police albanaise Ardi Veliu, la drogue a été trouvée au port de Dürres (nord) dans un conteneur arrivé de Colombie via l’Italie.

Deux Albanais de 25 ans ont été arrêtés. Un troisième est recherché.

Pour le Premier ministre socialiste Edi Rama, « cette opération marque un grand pas dans la lutte de l’Albanie contre le crime organisé ».

Candidate depuis 2014 à l’adhésion, l’Albanie est sous pression de l’Union européenne pour lutter contre le trafic de drogue, la corruption et le crime organisé.

L’Albanie a été depuis plusieurs années le principal exportateur de cannabis vers l’UE, notamment l’Italie, selon les rapports successifs d’Europol.

Ce commerce illégal aurait représenté un tiers de la valeur du Produit intérieur brut (PIB) de l’Albanie, voire plus, selon des sources diplomatiques occidentales.

Mais selon un rapport de 2017 du Département d’Etat américain, ce pays est aussi « un point de transit pour la cocaïne et l’héroïne destinées aux marchés européens ».

« La mafia albanaise a la capacité de collaborer avec la mafia italienne, de contrôler le trafic de drogues légères, d’armes et récemment de cocaïne », a déclaré lundi le procureur national italien antimafia Federico Cafiero De Raho lors d’une visite à Tirana.

S’il a abondé dans le sens de la police albanaise qui fait état d’un effondrement de la production de cannabis en 2017, le magistrat italien s’est dit inquiet « des quantités » de cette drogue « stockées et qui s’écoulent en Italie ».

Un ex-ministre de l’Intérieur d’Edi Rama, Saimir Tahiri, fait actuellement l’objet d’une enquête pour ses liens présumés avec des Albanais soupçonnés d’avoir pris part à un trafic international de cannabis.

source: Belga