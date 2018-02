Robbie Williams : « J’ai une maladie qui veut me tuer, elle est dans ma tête »

Robbie Williams, 44 ans, s’est confié au Sun sur la « maladie mentale » dont il souffre depuis longtemps.

Au mois de juillet dernier, on s’inquiétait de l’état de santé du chanteur anglais qui avait annulé plusieurs concerts. Il avait été hospitalisé en soins intensifs après la découverte de sang dans son cerveau.

Aujourd’hui, l’artiste se confie au Sun sur une maladie bien plus sournoise. « Quand je suis livré à moi-même, j’ai tendance à tout saboter. J’ai une maladie qui veut me tuer, elle est dans ma tête et je dois me méfier. Parfois, elle me dépasse, parfois c’est un outil dont j’ai besoin pour aller sur scène », déclare l’interprète de Feel.

« J’ai très souvent été proche de la mort »

Le chanteur explique connaître des moments de joie puis des moments de grande souffrance. « Toutes les choses que j’ai pu traverser… J’ai très souvent été proche de la mort ».

Dans cette interview, Robbie Williams se compare également à George Michael. Tous deux ont réussi un beau parcours en solo après avoir fait partie d’un groupe et ont souffert d’addictions. « J’ai vécu des montagnes russes comme lui. George Michael me manque et j’aimerais qu’il soit encore là. En 2016, tous mes héros sont morts brutalement et je me suis rendu compte que je n’étais pas immortel. »