Slovaquie: le journaliste assassiné enquêtait sur des liens avec la mafia italienne

Le journaliste slovaque tué par balles, Jan Kuciak, était sur le point de publier un article sur la corruption de haut niveau impliquant la mafia italienne et des politiques dans ce petit Etat de la zone euro, a indiqué dans la nuit de mardi à mercredi le site d’informations pour lequel il travaillait.

Jan Kuciak, 27 ans, travaillait pour le site aktuality.sk. Il se spécialisait dans les affaires de corruption, dont celles concernant les possibles liens entre le monde des affaires et le parti SMER-SD du Premier ministre Robert Fico. aktuality.sk et d’autres médias ont publié à minuit une version -non terminée- de l’article de Jan Kuciak, portant sur les relations politiques présumées des hommes d’affaires italiens soupçonnés d’être liés à la mafia calabraise ’Ndrangheta, qui opérerait dans l’est de la Slovaquie.

« Les lutins de la mafia s’étendent à la politique »

«Deux personnes proches d’un homme arrivé en Slovaquie alors qu’il était accusé dans une affaire de mafia en Italie ont l’accès quotidien au Premier ministre» slovaque, écrivait Jan Kuciak dans son texte intitulé «La mafia italienne en Slovaquie, ses lutins s’étendent à la politique». «Les Italiens liés à la mafia ont trouvé un second foyer en Slovaquie: ils ont commencé à faire des affaires, recevoir des subventions, collecter des fonds européens, mais surtout établir des relations avec des personnalités politiques influentes, jusqu’au gouvernement slovaque.»

«Ils possédaient ou possèdent toujours des dizaines d’entreprises, dont la valeur s’élève à plusieurs dizaines de millions d’euros», écrivait Jan Kuciak.