France: un détenu « oublié » depuis 40 ans en prison

Un avocat parisien a demandé une grâce présidentielle pour Michel Cardon, « oublié » en prison depuis 40 ans. C’est son ancien codétenu qui s’est inquiété de l’état de l’homme de 67 ans.

Une grâce présidentielle a été demandée pour un détenu « oublié » en prison depuis 40 ans. C’est son ex-codétenu qui a alerté sur le sort de Michel Cardon. Passé à deux doigts de la peine de mort mais condamné pour meurtre en 1977 à la réclusion à perpétuité, l’homme a passé 40 ans derrière les barreaux sans n’avoir jamais reçu aucune visite. Jusqu’à ce que son ancien codétenu ne viennent enfin offrir à cet homme, désormais âgé de 67 ans, sa première discussion au parloir de la prison de la prison de Bapaume dans le Pas-de-Calais.

La grâce présidentielle demandée

« Ça me fait de la peine. C’est une personne qui se laisse aller. Il n’a plus goût à rien. Ça n’a plus de sens au bout de quarante ans. Si on le laisse comme ça, il va mourir là-bas », a-t-il témoigné devant les journalistes d’Europe 1. Emu par son histoire déjà relatée dans La Voix du Nord il y a plus d’un an, l’avocat parisien a déposé une demande de grâce présidentielle qui sera étudiée par Emmanuel Macron à la mi-mars. L’homme aurait légalement pu demander sa libération il y a 20 ans. La grâce pourrait lui permettre d’échapper à la pose d’un bracelet électronique.