CO2Logic : payer son impact climatique

Qui paye l’impact climatique de la production d’une entreprise ? C’est la question à la base de CO2Logic.

« C’est normal que les entreprises privatisent leurs profits mais ce n’est pas normal qu’elles rendent publics les impacts environnementaux. » C’est comme ça que résume la philosophie de CO2Logic Antoine Geerinckx , son Managing Founder. Car le rejet de co2 a un coût, estimé jusqu’à 220 dollars par tonne, rarement pris en charge par les entreprises et qui donc retombe sur la société et les générations futures. Fondé il y a maintenant 11 ans, le cabinet propose aux entreprises de les aider à calculer leurs émissions globales de CO2 et de leur donner des pistes pour les réduire. « La baisse des émissions entraîne bien souvent des économies. Ça fait réfléchir sur le transport, l’utilisation de matière… en les diminuant on baisse les émissions mais on fait aussi des économies », explique Antoine. Mais malgré toutes les actions que puisse prendre une entreprise, il reste toujours des émissions dites « incompressibles ». CO2Logic leur propose dès lors d’investir dans des projets durables principalement en Afrique. Le but de ces projets étant de diminuer les émissions de CO2 dans d’autres parties du monde pour compenser celles ici. « Nous n’avons qu’une atmosphère », rappelle Antoine Geerinck.

« Gold Standard »

Mais le Managing Fouder est formel, il n’est pas question ici de « greenwashing ». « Tous nos projets sont certifiés Gold Standard, un label mis en place par WWF et d’autres ONG internationales. Cela certifie que nos projets sont durables, fait en collaboration avec des ONG locales et la population et garanti que le problème n’est pas par exemple déplacé (couper des arbres un peu plus loin)… », explique-t-il. En outre, le label est réévalué chaque année pour s’assurer de la validité des objectifs. Selon Antoine, la prise de conscience dans les entreprises progresse, bien que pas assez vite à son goût. « La mise en place probable d’une taxe carbone incite les investisseurs à demander aux entreprises de baisser leurs émissions », se réjouit le Managing Founder.