Météo : la journée la plus froide de la semaine

On vivra ce mercredi la journée la plus froide de la semaine. Et cette nuit était la plus froide de l’hiver. On enregistrait au lever du jour des températures allant de -6 à -18°.

La journée de mercredi sera à nouveau très froide et ensoleillée, selon les prévisions de l’IRM. Les nuages d’altitude se feront toutefois plus nombreux à partir de la France en cours de journée mais le temps restera sec. Les maxima seront compris entre -8 degrés en Hautes Fagnes et -2 ou -3 degrés dans le centre. Le vent sera modéré à assez fort d’est avec des rafales jusque 50 voire 60 km/h. Ce soir et durant la nuit, davantage de nuages dériveront depuis la France mais le temps restera sec. Les minima descendront jusque -4 degrés à la côte et -11 degrés en Hautes Fagnes. Ils oscilleront autour de -5 ou -6 degrés dans le centre. Le vent sera modéré à assez fort d’est à nord-est avec des rafales jusqu’à 50 ou 60 km/h. Le dégel est attendu ce week-end.