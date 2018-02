Si un autre attentat se produit, les réseaux mobiles « tomberont de nouveau »

Rien n’a changé depuis les attentats du 22 mars 2016 en matière de réseaux mobiles, à en croire la patronne de la division belge d’Ericsson.

Si un tel événement se reproduit demain, les réseaux seront à nouveau saturés comme ce fut le cas. Et les remettre sur les rails ne peut ensuite se faire que de façon progressive, met ainsi en garde Saskia Van Uffelen, la CEO pour le Benelux de l’équipementier télécom suédois, depuis le salon Mobile World Congress de Barcelone.

De nombreuses réunions ont eu lieu depuis 2016 entre les opérateurs et les responsables politiques du pays, notamment avec le ministère de l’Intérieur. Mais rien de concret n’en est pour le moment ressorti, se désole la patronne belge.

Le CEO d’Orange Belgium, lui aussi présent à Barcelone, explique qu’il existe des alternatives pour gérer la congestion en cas de nouveau 22 mars. «On peut par exemple privilégier la voix ou les SMS au détriment des données mobiles. Ce que nous avions fait et qui a permis à notre réseau de tenir», relève ainsi Michael Trabbia.

La 5G permettra de « découper » le réseau

La future 5G, successeur de la 4G, devrait être déployée à l’horizon 2020. Elle permettra des capacités de réseau beaucoup plus importantes qu’actuellement. Mais aussi et surtout de « découper » celui-ci en réservant et garantissant de la capacité à certains acteurs, comme la police ou les services de secours.

Michael Trabbia plaide dès lors une nouvelle fois pour que des décisions se prennent rapidement autour de la 5G. «Au moment où tout l’écosystème mondial évolue concrètement vers ce standard, on a besoin d’une vision claire en Belgique, que ce soit pour la libération des fréquences, le cadre juridique de cette technologie ou les normes d’émission (qui, trop strictes, rendent actuellement impossible son déploiement à Bruxelles)», martèle-t-il.