Trente ans de réclusion requis contre la présidente sud-coréenne déchue

Le parquet sud-coréen a requis mardi 30 ans de réclusion criminelle à l’encontre de la présidente déchue Park Geun-hye à son procès pour corruption et abus de pouvoir. La destitution de Mme Park, 66 ans, avait été confirmée en mars 2017 par la plus haute cour de justice du pays dans un vaste scandale de corruption à tiroirs. Cela fait près d’un an qu’elle est en détention provisoire.

« Nous demandons au tribunal de prononcer une sentence de 30 ans de réclusion et une amende de 118,5 milliards de wons (89 millions d’euros) contre l’accusée, qui doit être tenue pour la responsable ultime du scandale en tant que 18e présidente de ce pays », a déclaré le parquet dans un communiqué lu à l’audience.

Le parquet accuse Mme Park d’avoir accepté ou de s’être vu promettre, en collusion avec sa confidente de l’ombre Choi Soon-sil, des pots-de-vin pour un total de 59,2 milliards de wons de la part de trois conglomérats sud-coréens, Samsung, Lotte et SK, en échange de faveurs politiques.

L’ancienne cheffe de l’Etat est également inculpée pour avoir contraint 18 grandes entreprises à « donner » un total de 77,4 milliards de wons à deux fondations douteuses placées sous le contrôle de Mme Choi.

Le tribunal du district central de Séoul a condamné récemment l’amie secrète à 20 ans de réclusion pour abus de pouvoir, corruption et ingérence dans les affaires de l’Etat.

source: Belga