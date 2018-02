Septante-cinq pour cent de grévistes dans les prisons et centres fermés

Tweet on Twitter

Le mouvement de grève initié par la CGSP pour protester contre les plans du gouvernement fédéral en matière de réforme des pensions a été « très bien suivi » mardi dans les prisons et centres fermés, a indiqué le syndicaliste Gino Hoppe (ACOD/CGSP) mardi soir à l’Agence Belga. Il confirmait ainsi la tendance observée dès le matin. Concernant le pourcentage de grévistes, « on se situe à une moyenne de 75%. Dans la mesure où nous étions le seul syndicat à appeler à l’action, nous sommes très satisfaits », a encore dit M. Hoppe. Le mouvement de mardi était une action intersectorielle qui a provoqué pas mal de perturbations dans les transports publics mais aussi dans l’enseignement. Le syndicat socialiste s’inquiète de la façon dont le gouvernement va aborder la question de la pénibilité dans cette réforme des pensions et craint des conséquences néfastes pour les fonctionnaires.

Source: Belga