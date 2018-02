Quick-Step Floors dans la Course au Soleil avec le Français Alaphilippe comme chef de file

Quick-Step Floors compte sur son Français Julian Alaphilippe pour jouer les premiers rôles sur les routes de Paris-Nice (WorldTour) qui s’élance dimanche. La première course par étapes majeure de la saison s’étale du 4 au 11 mars au départ de Chatou, petite commune des Yvelines, et grimpera 27 côtes classées avec un contre-la-montre individuel de 18,4 km le 7 mars entre La Fouillouse et Saint-Etienne en partie en montée dans sa première moitié.

Quick-Step Floors s’alignera dans la « Course au Soleil » avec Tim Declercq, Dries Devenyns, Yves Lampaert, le champion de Belgique du contre-la-montre, le Danois Michael Morkov, les Italiens Fabio Sabatini et Elia Viviani ainsi qu’avec le Français Julian Alaphilippe comme chef de file.

« Je suis assez satisfait de mes deux premières courses de la saison avec des résultats qui m’ont donné confiance », a confié Julian Alaphilippe après le Tour de Colombie (7e au général) et d’Abou Dhabi où il a terminé à deux secondes du podium. « C’est ma première sortie en Europe et je suis content de rouler à Paris-Nice qui est une course magnifique. Je connais beaucoup de ses routes et je pense que le parcours est plus exigeant encore que les autres éditions. Au début de la semaine, le temps sera un facteur important avec de la pluie prévue et des vents assez forts, mais nous allons là-bas avec une forte équipe et nous sommes déterminés à faire un bonne course pour obtenir de bons résultats dans la foulée de notre très bon début de saison. J’aimerais gagner une étape comme l’an dernier, mais je verrai jour après jour comment cela se passe », a ajouté encore le Français, 5e du classement général l’an dernier et vainqueur de l’étape en côte contre le chrono.

L’arrivée est programmée à Nice le 11 mars.

