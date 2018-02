Panama: ouverture d’une enquête pour usurpation de propriété d’un hôtel Trump

Le Parquet de Panama a ouvert une enquête sur une éventuelle usurpation de propriété d’un hôtel luxueux du pays d’Amérique centrale, lié au président des Etats-Unis, Donald Trump. Le procureur général Julio Villarreal a annoncé lundi que des enquêtes ont été ouvertes « afin d’établir s’il existe une conduite punissable concernant une plainte d’usurpation de propriété de l’hôtel Trump Ocean Club International Hotel and Tower », selon un communiqué du bureau du procureur.

Le communiqué précise que des « mesures » ont déjà été prises pour obtenir « une documentation appropriée des institutions concernées ».

La Tour Trump, située dans un secteur huppé de Panama City, a été inaugurée en 2011 en présence de Donald Trump et de l’ancien président panaméen Ricardo Martinelli, actuellement détenu à Miami pour espionnage et sous le coup d’une enquête pour corruption.

Le complexe se compose d’un hôtel, d’appartements luxueux, d’un casino, de boutiques, de piscines, d’un spa et d’une petite plage privée. L’hôtel et la plupart des appartements ont été vendus l’année dernière à la société Ithaca Capital Partners basée à Miami. Dans le cadre du contrat de vente, la direction de l’hôtel est censée rester dans le giron des affaires du président américain, la Trump organization.

Toutefois, après plusieurs litiges qui se sont terminés devant les tribunaux américains, le nouveau propriétaire, Orestes Fintiklis, gérant d’Ithaca, a tenté en vain de remplacer les membres de la Trump organization de la gestion hôtelière.

Vendredi dernier, M. Fintiklis s’est plaint que des employés présumés lui refusaient l’accès au complexe. Bien que la Trump organization appartienne toujours au président américain, il ne contrôle plus l’entreprise en raison de son statut actuel.

D’une hauteur de 284 mètres et en forme de voilier devant Panama Bay, la tour Trump a été présentée lors de son inauguration comme le plus haut bâtiment d’Amérique latine.

A l’époque, son coût avait été estimé à 430 millions de dollars. Le prix des appartements oscille entre 250.000 et 1 million de dollars. Une nuitée en coûte 300 dollars pour la chambre la plus modeste.

source: Belga