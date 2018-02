M. Reynders veut vérifier l’effet cumulatif des traités commerciaux sur le secteur agricole

Le ministre belge des Affaires étrangères, Didier Reynders, a proposé mardi, à l’occasion d’un conseil informel des ministres de l’UE à Sofia (Bulgarie), de faire vérifier les effets de l’accumulation des traités commerciaux de l’UE à l’égard, notamment, du secteur agricole. « C’est aussi une préoccupation française. On a fait le CETA (traité UE-Canada, NDLR), on est en route avec le Japon, le Vietnam, le Mercosur, le Mexique… Mais a-t-on une vision transversale des effets cumulatifs des accords négociés, notamment sur le secteur agricole? Ne pas chaque fois se dire: ce n’est pas trop grave parce que c’est un quota relativement limité, mais regarder l’ensemble », a indiqué le ministre, relayant ainsi les préoccupations du secteur belge de la viande.

Si le ministre libéral se montre défensif pour ce secteur en particulier, il souligne toutefois la nécessité de trouver un équilibre avec les intérêts offensifs. La Belgique est en effet demandeuse d’une ouverture plus forte pour l’exportation de ses produits laitiers. Elle prône aussi une position offensive pour les services maritimes, le secteur pharmaceutique, les biens d’équipements, etc.

« Il faut mesurer ces intérêts offensifs et défensifs, et voir si on peut assumer des accords devant la population, en les expliquant », expose le chef de la diplomatie belge, évoquant à cet égard les échéances électorales de part et d’autre de l’Atlantique.

