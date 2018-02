Kris Peeters propose un fonds d’investissements ouvert aux citoyens Kris Peeters propose un fonds d’investissements ouvert aux citoyens (PRESS)

Tweet on Twitter

Kris Peeters, le ministre de l’Economie, porte un projet autorisant Belfius à créer un fonds d’investissement de « plusieurs centaines de millions d’euros », dans lequel les citoyens pourront également investir, rapporte De Tijd et L’Echo mardi. Alors que les investissements viennent à manquer dans les infrastructures du pays, le ministre de l’Economie propose que la banque d’État Belfius crée un fonds d’investissement ad hoc. « C’est logique, étant donné que Belfius est un bailleur de fonds important pour les pouvoirs publics locaux. »

L’objectif est de permettre au fonds de racheter certaines infrastructures aux villes et communes et de permettre à ces dernières de les utiliser moyennant paiement. « Une sorte de ‘sale-and-lease-back’ donc, mais dans un sens positif ». « Avec le cash obtenu, les autorités locales pourront financer de nouveaux travaux d’infrastructure », poursuit encore le ministre.

