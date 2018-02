Deux semaines de suspension et 1.300 euros d’amende pour Lazslo Bölöni

Tweet on Twitter

La Commission des litiges de l’Union belge de football a infligé mardi deux semaines de suspension (du 1er au 14 mars) et 1.300 euros d’amende à Lazslo Bölöni, l’entraîneur de l’Antwerp exclu vendredi à Genk en championnat. Vendredi soir en effet, Bölöni avait été renvoyé en tribunes lors de la rencontre d’ouverture de la 28e journée de Jupiler Pro League à Genk (4-0). Exclu par l’arbitre Wim Smet en première période pour avoir critiqué les décision de celui-ci de manière trop véhémente, le Roumain peut s’attendre par ailleurs à une amende salée de la Pro League. Bölöni était présent dans les vestiaires du Great Old à la mi-temps et aurait, comme le suggèrent les images télévisées, passé un coup de téléphone à son adjoint Wim De Decker. Le T1 anversois réfute cependant cette dernière supposition.

Lazlo Bölöni était déjà sous le coup d’une amende avec sursis de 500 euros pour son exclusion face au Standard, et avec les 800 euros de l’amende infligée mardi, son total se porte à 1.300.

Fin octobre, Bölöni avait en effet été renvoyé en tribunes lors du duel face au Standard et avait écopé de 5.000 euros d’amende de la Pro League cette fois, dont le règlement prévoit une amende de 10.000 euros pour une exclusion la même année.

L’Antwerp et son entraîneur peuvent interjeter appel de la Commission des litiges. Pour l’heure, Laszlo Bölöni suivra des tribunes le duel à domicile face à Eupen le 3 mars et le déplacement à Anderlecht le 11 mars.

Source: Belga