André Stein revoit sa position quant à la nouvelle formule de la Coupe Davis, Steve Darcis est contre

Tweet on Twitter

Share on Facebook

La position ferme d’André Stein contre la nouvelle formule de Coupe Davis, qui sera votée en août à Orlando, a été saluée tant en France qu’au Royaume-Uni mardi matin mais après un contact avec David Goffin, le président de la Fédération Royale Belge de Tennis se montre moins déterminé. « Il reste clair qu’une formule où la Belgique ne jouerait jamais à domicile reste un élément déterminant dans notre position », a-t-il dit-il à l’Agence Belga. « Mais on ne peut pas nier que les joueurs éprouvent le besoin de jouer moins. Dès lors, si nous devions jouer en Belgique mais sans David Goffin, ça ne ferait pas nos affaires non plus. »

Interrogé sur l’intention de vote de la Belgique en août prochain, le président de la fédération est moins catégorique. « Nous ne pourrons nous prononcer que lorsque nous connaîtrons l’ensemble des conditions du projet, notamment au niveau du retour financier. C’est dans six mois, ça nous laisse le temps de la réflexion mais le fait d’avoir jeté un pavé dans la mare va peut-être permettre de faire réfléchir à une condition intermédiaire. »

Le vote de la fédération belge sera-t-il donc conditionné au seul avis de David Goffin? Car un autre joueur important, Steve Darcis, alias « Monsieur Coupe Davis », estime pour sa part que cette réforme n’est pas du tout appropriée. « Mais quelle bonne idée cette nouvelle réforme !!!! #lacoupedavisestmorte#unehonte#moneymoneymoney#completementpathetique », peut-on lire sur son compte Instagram.

Source: Belga