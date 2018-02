Réforme des pensions: Le point sur la situation dans les transports

La CGSP-Cheminots a débuté lundi soir une grève de 24h sur le rail pour protester contre la réforme des pensions.

Le mouvement s’inscrit dans une grève des services publics initiée par le syndicat socialiste. La CGSP/ACOD s’oppose à la réforme des pensions portée par le ministre Daniel Bacquelaine, et à la définition des métiers lourds en préparation.

Sur le rail

Un train sur trois roulait en moyenne sur le réseau wallon mardi vers 7h30 avec deux points noirs, entre Charleroi et Bruxelles d’une part où un train sur 10 roulait et Namur et Bruxelles d’autre part où plus aucun train de prenait le départ depuis la capitale wallonne, a indiqué un porte-parole de la SNCB.

Entre Liège et Bruxelles, un train sur trois roulait. Entre Namur et Charleroi, la SNCB recensait un train sur cinq alors que 80% des trains roulaient entre Namur et Liège. Le trafic était moins perturbé en Flandre avec la moitié des trains qui reliait Anvers et Bruxelles, 60% qui permettaient de rejoindre la capitale au départ d’Ostende et 80% qui roulaient entre Gand et Bruxelles. A Forest, la CGSP Cheminots menait quant à elle un barrage filtrant sur la route à hauteur de la rue du Charroi, à la suite d’une « provocation de la direction » à l’égard du piquet de grève à l’atelier TGV de Forest, selon les mots de Philippe Dubois, secrétaire permanent régional de la CGSP Cheminots.

Transports en commun à Bruxelles

La trafic des trams et des bus bruxellois était fortement perturbé mardi vers 8 heures en raison de la grève intersectorielle de la CGSP. Quelques bus en plus étaient sortis par rapport à 6 heures, mais seules huit lignes étaient opérationnelles sur la cinquantaine que compte le réseau. Six lignes de tram et trois de métro étaient également exploitées. Pour ces tronçons, le navetteur peut s’attendre à ce qu’au moins la moitié des véhicules roulent par rapport à un jour normal.

Les fréquences sont fortement réduites par rapport à un jour normal, a ajouté une porte-parole de la société de transport en commun bruxelloise. Les lignes de métro 1, 2 et 5 sont exploitées, les lignes de trams 3, 4, 7, 82, 92 et 94 également. Quant aux lignes de bus, seules les lignes 15, 21, 19, 34, 66, 71, 87 et 95 et la navette 94 sont desservies. La situation ne devrait pas empirer dans la journée, la Stib essayant de maintenir dans l’après-midi les lignes qui ont été opérationnelles en matinée. « Tout dépendra des intentions des équipes de l’après-midi », a précisé la porte-parole. La Stib rappelle que des attestations de perturbation peuvent être obtenues en ligne.

Dans les TEC

Au Tec Charleroi, 15% seulement des véhicules circulaient sur le réseau à 6h00. S’agissant des lignes de métro, à peine un métro circulait sur les lignes M3 et M4 et deux sur les lignes M1 et M2. Au Tec Liège-Verviers, 32% des services sont assurés, avec des situations très différentes en fonction des dépôts. Aucun bus n’est sorti du dépôt de Wanze, à peine 11% des services sont assurés au dépôt de Jemeppe et 12% au dépôt de Rocourt, par exemple. Mais à Eupen, 100% des services sont assurés et 81% à Verviers.

Au Tec Hainaut, les perturbations des services de bus sont les plus importantes dans la région du Centre (20% des services assurés), à Mons et dans le Borinage (50%), selon une estimation. Dans le Hainaut occidental, 70% des services sont assurés. Au Tec Namur-Luxembourg, une grande majorité des bus circulent. Enfin, au Tec Brabant wallon, 73% des services sont assurés.

De Lijn

La grève contre la réforme des pensions provoque des perturbations dans les transports en commun flamands principalement dans les villes et dans les provinces d’Anvers et de Flandre orientale, selon un premier état des lieux dressé à 6h30. La situation peut encore évoluer, selon De Lijn.

Les perturbations varient fortement d’une région à l’autre. Dans les provinces de Flandre occidentale, Limbourg et de Brabant flamand, environ 85% des chauffeurs ont pris leur service mardi matin. La situation est plus difficile pour le tram de la Côte, en province d’Anvers et dans les villes de Louvain, Gand, Alost, Saint-Nicolas ainsi que dans le Pajottenland et le pays de Waes. De Lijn conseille aux voyageurs de consulter, avant leur départ, le site internet www.delijn.be.